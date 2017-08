A2IM-Indies kritisieren YouTube-Argumentation

Hofft, dass Lyor Cohen die Unternehmenskultur bei YouTube verändern kann, entdeckt in den jüngsten Ausführungen des Musikchefs der Google-Tochter aber doch zunächst vor allem "alternative Fakten": A2IM-CEO Richard James Burgess

Nach RIAA und BPI schaltet sich nun auch der US-Indieverband American Association of Independent Music (A2IM) in die Diskussion um den jüngsten Vorstoß von YouTube-Musikchef Lyor Cohen ein. Cohen hatte sich in einem Blogbeitrag in der Diskussion um Streamingerlöse, die Verantwortung von Plattformbetreibern und Value Gap zu Wort gemeldet, und dabei unter anderem die Höhe der Auszahlungen an Rechteinhaber angesprochen: Mit einem Tausenderkontaktpreis von drei Dollar pro tausend Streams zahle YouTube in den USA mehr aus als die Betreiber andere werbefinanzierter Dienste, argumentierte Cohen dabei unter anderem.Vor allem dieses Argument stößt Richard James Burgess offenbar sauer auf, der A2IM-CEO spricht YouTube deshalb in seinem Meinungsbeitrag auf den Onlineseiten der Organisation unter anderem das Recht ab, sich mit Anbietern wie Spotify zu vergleichen: Beide Unternehmen würden sich moralisch nicht auf derselben Ebene befinden, klagt Burgess. Schließlich vergüte Spotify weltweit den Rechteinhabern jeden einzelnen Abruf ihrer Songs, YouTube hingegen "entscheidet, wann sie zahlen, was sie zahlen und die Umstände unter denen sie zahlen".Zwar hält Burgess einen Tausenderkontaktpreis von drei Dollar im längst etablierten Onlinewerbemarkt der USA für sorgfältig ausgewählte Beispiele durchaus für möglich, allerdings würden Zahlen, die er bislang gesehen habe, solchen Auszahlungsraten bei weiten nicht entsprechen. Zudem würden die A2IM-Mitglieder berichten, dass weltweit zwei Drittel der via YouTube abgerufenen Musikvideos nicht monetarisiert seien. "Die schmalen Zahlungen von YouTube sind kein Problem von Entwicklungsmärkten, sie sind vielmehr die Folge eines Geschäftsmodells, das darauf baut, die urheberrechtlich geschützte Werke anderer Leute kostenlos so vielen Nutzern wie möglich anzubieten".

Quelle: MusikWoche

