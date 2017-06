a.s.s. concerts organisiert Kulturprogramm der Expo 2017

Großansicht Organisieren das deutsche Kutlurprogramm in Kasachstan (von links): Michael Bisping (Geschäftsführender Gesellschafter a.s.s. concerts & promotion), Wolfgang Weyand (Geschäftsführer Weyand Entertainment Consulting) und Dieter Schubert (Geschäftsführender Gesellschafter a.s.s. concerts & promotion) (Bild: MusikWoche) Organisieren das deutsche Kutlurprogramm in Kasachstan (von links): Michael Bisping (Geschäftsführender Gesellschafter a.s.s. concerts & promotion), Wolfgang Weyand (Geschäftsführer Weyand Entertainment Consulting) und Dieter Schubert (Geschäftsführender Gesellschafter a.s.s. concerts & promotion) (Bild: MusikWoche)

Die Hamburger Agentur a.s.s. concerts & promotion organisiert das deutsche Kulturprogramm auf der Weltausstellung Expo 2017, die vom 10. Juni bis zum 10. September 2017 in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfindet.Am 13. Juni startet das deutsche Programm mit dem Antagon Aktionstheater aus Frankfurt. Anschließend präsentiert sich das Parookaville-Festival aus Weeze unter dem Motto "Parokaville Festival goes Expo2017" mit den drei Künstlern KO:YU, Younotus und FRDY. Am 11. Juli treten Munique aus München und das Comedy- und Musikerduo Die Lochis auf.Beim deutschen Nationentag am 12. Juli spielt der Jazz-Pianist Joja Wendt. Schließlich gibt die Band Fools Garden zum Abschluss noch ein Konzert am 1. September. Das vollständige Programm soll in kürze auf den Onlineseiten der Expo 2017 zu sehen sein.Die Leitung des Kulturprogramms übernimmt Wolfgang Weyand , der schon 2015 den Deutschen Pavillon auf der Weltausstellung in Mailand mitorganisierte. Die verantwortliche Projektleiterin Kerstin Thiel von a.s.s. hat ebenfalls Expo-Erfahrung. Sie war bereits 2012 für die Konzeption und Durchführung des deutschen Kulturprogramms im koreanischen Yeosu verantwortlich."Wir freuen uns sehr, nach Hannover und Yeosu nun mit Astana die dritte Expo programmatisch betreuen zu können", erklärt Dieter Schubert , Geschäftsführer a.s.s. concerts & promotion. "Es ist eine spannende Aufgabe, bei der wir auch den Nachhaltigkeitscharakter der Expo mit berücksichtigen werden."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen