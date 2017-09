a-ha präsentierten "MTV Unplugged" in Berlin

Großansicht Bei der Präsentation (von links): Silje Sjulstad (Universal Music Norway), Franziska Hohmann (Senior Manager TV Promotion Universal), Silje Hope (Universal Music Norway) Alice Vitzhum (International Marketing Universal Music), Britta Ostermann (Box Management), Pål Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen (beide a-ha), Markus Hartmann (Head of Music Starwatch), Nicole Litterst (Senior Product Manager Starwatch), Morten Harket (a-ha), Klaus-Peter Maziol (Peter Rieger Konzertagentur), Stefanie Zoll (Senior Product Manager Universal Music), Kirsten Czastrau (Peter Rieger Konzertagentur), Mara Ridder (Director Talent & Music MTV) und Harald Wilk (Manager a-ha) (Bild: Julia Schoierer) Bei der Präsentation (von links): Silje Sjulstad (Universal Music Norway), Franziska Hohmann (Senior Manager TV Promotion Universal), Silje Hope (Universal Music Norway) Alice Vitzhum (International Marketing Universal Music), Britta Ostermann (Box Management), Pål Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen (beide a-ha), Markus Hartmann (Head of Music Starwatch), Nicole Litterst (Senior Product Manager Starwatch), Morten Harket (a-ha), Klaus-Peter Maziol (Peter Rieger Konzertagentur), Stefanie Zoll (Senior Product Manager Universal Music), Kirsten Czastrau (Peter Rieger Konzertagentur), Mara Ridder (Director Talent & Music MTV) und Harald Wilk (Manager a-ha) (Bild: Julia Schoierer)

In der norwegischen Botschaft in Berlin stellten a-ha einige Songs aus ihrem "MTV Unplugged"-Konzert vor, das Universal Music und Starwatch am 6. Oktober als CD, DVD, Blu Ray, Vinyl und Limited Fanbox veröffentlichen.Bei dem Event in der Hauptstadt zeigten a-ha und Labelvertreter eingeladenen Medienvertretern und Fans Ausschnitte aus der kommenden DVD. Zudem standen die Bandmitglieder nach dem Screening dem norwegischen Bestseller Autor Jo Nesbø Rede und Antwort.Zur diesjährigen Sommersonnenwende hatten a-ha in Norwegen die ersten zwei Akustikkonzerte ihrer Karriere für die "MTV Unplugged"-Konzertreihe gespielt. Entsprechend heißt der Mitschnitt "MTV Unplugged - Summer Solstice". Das Konzert strahlt MTV am 6. Oktober um 23:15 Uhr als TV-Premiere aus. Bei Kabel Eins läuft es am 8. Oktober um 00:40 Uhr.

Quelle: MusikWoche

