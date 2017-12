a-ha 2018 auf "Electric Summer Tour"

Nach der in Kooperation mit Starwatch und MTV ausgerichteten "MTV Unplugged"-Tour im Januar und Februar bringt die Peter Rieger Konzertagentur 2018 die norwegische Erfolgsband a-ha auf ihrer "Electric Summer Tour" im Juli und August auf deutsche Open-Air- und Zeltbühnen. Diese Tournee beginnt am 13. Juli kommenden Jahres auf dem Domplatz in Fulda und endet am 27. August mit einem Auftritt beim Zeltfestival Ruhr in Bochum. Tickets für die Konzerte gibt es ab 1. Dezember."Im Gegensatz zur MTV Unplugged-Tour werden sie im kommenden Sommer mit Band und Streichersektion ein volles Elektro-Set spielen und sowohl altbekannte Hits als auch neues Material in sorgfältig ausgewählten deutschen Städten präsentieren", heißt es aus Köln.a-ha Sänger Morten Harket sagt: "Wir haben eine enge Beziehung zu Deutschland und unseren Fans dort und haben auch Fans gesehen, die zu all unseren Shows reisen, und die wir herzlich willkommen heißen. Es ist aufregend, draußen zu spielen und unsere Musik zu Orten zu bringen, die keine traditionellen Arena-Tour-Orte sind. Wie immer wollen wir die Dinge immer auf eine neue Art und Weise tun, damit die Dinge für unsere Fans aufregend bleiben. Wir freuen uns sehr auf diesen Electric Summer."Mit ihrem aktuellen Longplayer, "MTV Unplugged - Summer Solstice" Universal Music ), stiegen a-ha im Oktober 2017 auf Rang drei in die Offiziellen Deutschen Charts ein.13.07.2018 Fulda, Domplatz21.07.2018 Balingen, Marktplatz22.07.2018 Freiburg, Freilichtbühne10.08.2018 Uelzen, Almased Arena - Open R11.08.2018 St. Goarshausen, Loreley22.08.2018 Coburg, Schlossplatz24.08.2018 Dresden, Elbufer25.08.2018 Magdeburg, Domplatz27.08.2018 Bochum, Zeltfestival Ruhr23.01.18 Stuttgart, Schleyer-Halle24.01.18 Frankfurt/M., Festhalle26.01.18 Hannover, TUI Arena27.01.18 Leipzig, Arena Leipzig29.01.18 Berlin, Mercedes-Benz Arena30.01.18 Hamburg, Barclaycard Arena02.02.18 AT-Wien, Stadthalle03.02.18 München, Olympiahalle05.02.18 CH-Zürich, Hallenstadion06.02.18 Köln, Lanxess Arena

Quelle: MusikWoche

