99 Ghosts zählte 9000 Zuschauer bei HYTE NYE in Berlin

Großansicht Trat vor 9000 Besuchern auf: Carl Cox beim HYTE NYE in Berlin (Bild: 99 Ghost) Trat vor 9000 Besuchern auf: Carl Cox beim HYTE NYE in Berlin (Bild: 99 Ghost)

Die zur Electronic Music Culture AG (EMC) gehörende Eventagentur 99 Ghosts veranstaltete in der Arena in Berlin unter dem Namen "HYTE NYE" ein Silvesterfestival mit Künstlern wie Carl Cox, Dubfire, Loco Dice, Seth Troxler, Richie Hawtin, Chris Liebing, Fritz Kalkbrenner und Monika Kruse, zu dem von Silvestersamstagabend ab 18 Uhr bis zum Neujahrssonntag um 15 Uhr mehr als 9000 Besucher kamen.HYTE NYE sei damit "2016 eine der größten Silvesterveranstaltungen seiner Art weltweit und eine der größten Underground-Techno und House-Produktionen bisher in Berlin überhaupt" gewesen, teilen die Veranstalter mit. "Positiv überrascht" sind die Veranstalter von der hohen Nachfrage aus dem Ausland, weit mehr als die Hälfte aller Tickets außerhalb von Deutschland verkauft wurden - vor allem in UK, den Niederlanden, Italien und Spanien."Wir sind immer noch total überwältigt", resümiert Aga Heller , Brand Strategy Manager 99 Ghosts. "Fantastische Auftritte aller Künstler, ein imposantes Lichtdesign, eine eindrucksvolle Soundqualität, ausnahmslos glückliche Gesichter unserer Gäste - und dazu ein ausverkauftes Haus mit über 9000 Gästen. So kann man ins neue Jahr starten."Heller freut sich über die Entwicklung, die HYTE in den vergangenen drei Jahren genommen habe - hin zu einer "renommierten, weltweit aktiven Eventmarke". 2017 stehen HYTE-Events in Los Angeles, Miami, New York, Amsterdam, Italien, Beirut und Ibiza an. 2016 hat die Agentur Events in Amsterdam, New York, Kroatien, Italien und eine Summer-Residency im Club Amnesia auf Ibiza ausgerichtet. Parallel zum Berliner HYTE-Fetival fand in New York eine HYTE-Party unter anderem mit Danny Tenaglia, Nicole Moudaber und Gregor Tresher statt.

Quelle: MusikWoche

