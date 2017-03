99 Ghosts verlängert Kamehameha Festival

Am 10. und 11. Juni 2017 geht auf dem Flugplatz in Offenburg die vierte Ausgabe des Kamehameha Festivals erstmals als zweitägiges Event über die Bühne. Neu ist auch dass die veranstaltende Agentur von 99 Ghosts, eine Division des Berliner Unternehmens EMC Electronic Music Culture AG, zwei neue Partner an Bord geholt hat.So ist als enger Kooperationspartner erstmals Taktgeber Events dabei, eine Agentur, die sich auf Veranstaltungen in besonderen Locations spezialisiert hat. Zudem gestaltet Chimperator Live am ersten Festivaltag ebenfalls erstmals eine eigene Bühne, auf der Chimperator-Acts.spielen sollen. Als offizieller Veranstalter fungiert indes die Offenburger Kamehameha Festival GmbH, ein Projekt der Taktgeber GmbH und der 99 Ghosts GmbH."Wir freuen uns riesig, das Kamehameha Festival in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit dem großartigen und erfahrenen Team von Taktgeber veranstalten zu dürfen", sagt Aga Heller , zuständig für Management bei 99 Ghosts. Das Kamehameha Festival habe ein "großartiges" Potenzial, da die auf dem Festival vorherrschenden Genres HipHop und elektronische Musik die prägendsten Subkulturen der vergangenen Jahrzehnte seien. "Die Kombination der unterschiedlichen Genres und deren musikalischen Helden ist spannend, anders - und wie wir finden, ziemlich geil."Gebucht für das Festival, bei dem Camping bereits ab dem 9. Juni möglich ist, sind unter anderem Cro, die KMN Gang und Sam, die allesamt auf der Chimperator-Bühne auftreten, sowie Fritz Kalkbrenner, Adana Twins, Felix Jaehn, Oliver Schories, Junge Junge, Chris Liebing, Gregor Tresher, Matthias Tanzmann, Ellen Alien, Claptone, Karotte, Anja Schneider und Tobi Neumann.

