7us Media gewinnt Jenny van der Bree und Aurel

Mit der Sängerin Jenny Van Bree und dem Sänger Aurel haben gleich zwei Hamburger Pop-Acts beim Label D7 der 7us Group Media aus Winnenden unterschrieben.Aurel, der im bürgerlichen Leben Stefan Schlabritz heißt, veröffentlicht seine erste Single "Ich brauch' mal wieder Sonne" am 24. März 2017, bevor am 12. Mai das Album "Sonne" auf den Markt kommt. Auch von Jenny van Bree steht bereits eine Veröffentlichung auf D7 fest: .Am 7. April erscheint ihre Single. Hans Derer , Geschäftsführer 7us Media Group, freut sich über die Neuzugänge: "Beide Künstler schreiben sich ihre eigenen Songs auf die Stimmbänder, überzeugen durch viel Talent, Charisma und eine sehr professionelle Einstellung."Zudem übernimmt D7 die Vermarktung des ursprünglich 2009 im Vertrieb von Universal Music ershienenen Albums "Ultimativ Symphonisch" von Wolfgang Ambros , das nun auf D7 erneut in den Handel kommt. Auf dem Longplayer hatte der Österreicher seine größten Hits mit den Wiener Symphonikern eingespielt.Den Vertrieb für die kommenden Veröffentlichungen aus dem Hause 7us übernehmen Membran und Believe

