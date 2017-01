7us Media geht gestärkt ins Jubiläumsjahr

2007 gründete Hans Derer die Firma 7us Media. Für 2016 zieht Derer ein positives Fazit und blickt optimistisch ins Jubiläumsjahr. Personell wuchs das Unternehmen im vergangenen Jahr mit Ariane Schröder als Promotionchefin sowie Matthias Niemyt als A&R-Leiter, Alex Flick als Metal-Promoter, Laura Garcia mit Schwerpunkt Social Media und Kontakt sowie Julia Barth mit Schwerpunkt D7 und Text.Nachdem sich bisher Kontor New Media um den Digitalvertrieb von 7us Media gekümmert hat, übernimmt ab 2017 nun außerdem Believe Digital diese Rolle. Im physischen Bereich setzt 7us weiterhin auf Membran als Vertriebspartner."Es gilt, unsere Marktposition als starker, unabhängiger Musikdienstleister noch weiter zu festigen - als 'Indie With A Major Attitude´", erklärt 7us-Geschäftsführer Hans Derer. "Mit hohen Qualitätsstandards, verlässlichen Partnern wie Membran, Believe und Airport-Promotion und einem kompetenten Team wird uns das gelingen."Mit dem Start des neuen Labels D7 zeigte sich Derer 2016 durchaus zufrieden. Den Höhepunkt bildete dabei die Verleihung des Impala-Lifetime-Awards an die deutsche Punkband NoRMAhl für 20.000 verkaufte Einheiten des Albums "Blumen in Müll". Auch Bluatschink konnten 2016 zwei Singles in den Österreichischen Charts platzieren. Daneben erwähnt Derer unter anderem die Erfolge von Frank Wesemann, Glüxkinder, Knifflers Mum und Strichpunkt.Das stärkste Plus in Bezug auf Veröffentlichungen, Umsatz sowie internationale Kredibilität verzeichnete 2016 laut Derer das Hardrock-Label 7 hard mit Acts wie Crossplane, Freakhouse, Agonizer, Acid Death oder Glamory.Bei 7Music unterzeichneten 2016 neben der bayerischen Band Impala Ray auch die legendäre Rockband The Lords und der "The Voice Of Germany"-Teilnehmer Issac Roosevelt. Besonders Stolz ist Derer auf den Erfolg von Impala Ray, die sich mit der Single "Stay" für 18 Wochen in den Deutschen Airplay-Charts halten konnten.Auch auf den Labels Herz7, 7Soul und 7Jazz erschienen zahlreiche neue Alben. Unter anderem präsentierte Gotthilf Fischer die große Werkschau "70 Jahre Tonaufnahmen", Elena Nuzman brachte "Liebesträume" auf den Markt und Albie Donelly´s Supercharge veröffentlichten das Doppelalbum "Jump - The Very Best!".

