70 Jahre Rolf Zuckowski: Ein Leben voller Leidenschaft

Großansicht Auch mit 70 Jahren offen für neue Ideen: Rolf Zuckowski (Bild: MusikWoche) Auch mit 70 Jahren offen für neue Ideen: Rolf Zuckowski (Bild: MusikWoche)

Rolf Zuckowski feiert am 12. Mai 2017 im engeren Familienkreis auf einer Kurzreise seinen 70. Geburtstag. Wie kein anderer Kinderliedermacher erschuf er in den letzten Jahrzehnten ein breitenwirksames Repertoire, das sich millionenfach verkaufte.Er ist erfolgreicher Komponist, Textdichter, Produzent, Labelbetreiber und Sänger aus Leidenschaft. Vor fünf Jahren verkündete Rolf Zuckowski seinen Rückzug von den TV-Shows und aus den großen Konzertsälen. Diese Ankündigung bedeutete jedoch nicht, dass er fortan wohlverdient den Ruhestand genießt. Kreativität und immer wieder neue Projekte und Ideen treiben ihn an.Zuckowski gründete für die Nachwuchsband Deine Freunde das Label noch mal!!! - alle drei bisher erschienenen Alben wurden zu Hits. Auch das erfolgreiche Musikprojekt Eule findet den Beat wurde auf diesem Nachwuchs-Label veröffentlicht. In den letzten Jahren erschienen dort immer wieder besondere Alben von Musikerkollegen wie Dieter Faber, Wolfram Eikkes "Die Himmelskinderweihnacht" oder von Jens Pape "Ach du meine Tüte".Die Projekte der eigenen Stiftung Kinder brauchen Musik unterstützt Rolf Zuckowski in vielerlei Hinsicht. Der Stiftung kommt auch die Jubiläumstournee unter dem Motto "40 Jahre Rolfmusik" in diesem Jahr zu Gute. 40 Konzerte sind bundesweit geplant, in denen Chöre, Tanzgruppen und kleine Musicalgruppen Konzerte für ihn geben werden. Dabei ist Rolf Zuckowski Gast im Publikum, der dann mehrfach auf die Bühne gebeten wird. Bevor die unvergleichliche Karriere als Familienentertainer begann, stand Rolf Zuckowski schon 1967 als Sänger und Gitarrist der Schulband The beAthovens im Vorprogramm der Beach Boys auf der Bühne.Er arbeitete als Textdichter und Co-Produzent unter anderem für das Schweizer Folk Trio Peter, Sue & Marc und für Nana Mouskouri fielen ihm die richtigen Worte zu ihrem Hit "Guten Morgen, Sonnenschein" ein. Das erste Album für Kinder, "Rolfs Vogelhochzeit", wurde rund eine Million Mal verkauft. Auf den zeitlosen Klassiker folgten Produktionen wie "Rolfs Schulweg-Hitparade" (1979), "Rolfs Radio Lollipop" (1981) und "Lieder, die wie Brücken sind" (1982). Einen Meilenstein der Familienunterhaltung entwarf Rolf Zuckowski für Peter Maffay mit dem Basiskonzept für das Album "Tabaluga oder die Reise zur Vernunft".Nach sieben Jahren als Kinderliedermacher überraschte Rolf Zuckowski 1985 mit einem ersten Album für Eltern: "Zeit für Kinder - Zeit für uns". 1999 erweiterte er abermals seinen künstlerischen Horizont und präsentierte zusammen mit Wolfram Eicke und Hans Niehaus das Musical-Hörspiel "Der kleine Tag", das als Multimediashow in Planetarien begeisterte. Die Liste der Auszeichnungen und Ehrungen für seine Arbeit, für sein musikalisches Werk und sein Engagement ist lang, darunter finden sich auch zwei Echo-Preise und das Bundesverdienstkreuz.Neben dem runden Geburtstag bietet auch das 40. Jubiläum der "Vogelhochzeit" Anlass zur Freude. "70 Jahre zu werden, ist heute vielen Menschen vergönnt. Dass ich das bei so guter Gesundheit erleben darf, ist keine Selbstverständlichkeit, dafür kann ich nur dankbar sein. Seit der Ur-Vogelhochzeit 40 Jahre lang Musik für Kinder und Eltern zu machen, und immer neu zu erfahren, dass viele meiner Lieder nicht zu altern scheinen und mich zum Lebensbegleiter für Generationen machen, das ist ein Geschenk in einer Dimension, die mich eher leise und demütig macht", erklärt Rolf Zuckowski im Gespräch mit MusikWoche Vor 40 Jahren hielt er zu Weihnachten die ersten Pressungen von "Rolfs Vogelhochzeit" in der Hand. Das ZDF würdigt dieses Jubiläum mit einer Neuverfilmung des Klassikers, in der unter anderem Sasha als Vogelpapa und Oonnagh als Vogelmama mitwirkten. Die CD und DVD "Rolfs neue Vogelhochzeit" sind bereits im April bei Universal Music erschienen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen