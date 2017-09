66.000 Fans sahen Pur auf Schalke

Großansicht Trat vor 66.000 Fans in der Veltins-Arena auf: Pur-Sänger Hartmut Engler (Bild: Ralph Larmann) Trat vor 66.000 Fans in der Veltins-Arena auf: Pur-Sänger Hartmut Engler (Bild: Ralph Larmann)

Am 2. September 2017 traten Pur vor 66.000 Zuhörern in der Veltin-Arena in Gelsenkirchen auf - gemeinsam mit Gästen wie Andreas Bourani Sido und Xavier Naidoo . Mit seinem einstigen "Sing meinen Song"-Kollegen sang Hartmut Engler von Pur das Duett "Wer hält die Welt". Erstmals spielten Pur zudem ihren neuen Song "Weißt du denn nicht"."Jedes Mal ist es für mich Abenteuer und pures Glücksgefühl zugleich, da inmitten der Fans zu stehen und mitzuerleben, wie die Menschen auf den Rängen rundum feiern und uns mit ihrer Stimmung tragen. 2017 war es ganz, ganz besonders...", bilanziert Hartmut Engler. Der Bezahlsender Sky übertrug die Show, die so schnell wie nie zuvor ausverkauft war.Für 2018 kündigt der langjährige Pur-Veranstalter Live Act Music nicht nur eine neue Pur-Tour, sondern auch ein neues Album an.

Quelle: MusikWoche

