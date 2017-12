40. Förderrunde der Initiative Musik steckt 440.000 Euro in 44 Projekte

Großansicht Freuen sich über Fördergelder: Zugezogen Maskulin (Bild: Sony Music) Freuen sich über Fördergelder: Zugezogen Maskulin (Bild: Sony Music)

Die Initiative Musik unterstützt in ihrer aktuellen 40. Förderrunde insgesamt 41 Künstler- und drei Infrastrukturprojekte aus elf Bundesländern mit insgesamt 440.000 Euro.Musikmanger und Airforce1 -Geschäftsführer Joe Chialo wirkt seit Sommer 2016 in der Jury des Förderprogramms mit. Er begründet die Entscheidungen: "Die sensitive und zugleich ungestüme Kreativität eines Henrik Schwarz, die epischen Klänge eingebettet in die zart-fesselnde Stimme bei Bayuk oder die beeindruckende Energie von Adam Angst zeigen die spannende Bandbreite, in der wir uns als Juroren bewegen und freudig die Mittel für diese kreativen Köpfe bereitstellen dürfen. Die Initiative Musik ist und bleibt eine wichtige Einstiegshilfe für Künstlerkarrieren in der Musikindustrie."Unter den ausgewählten Projekten finden sich unter anderem musikalische Produktionen von Adam Angst aus Nordrhein-Westfalen, Henrik Schwarz aus Berlin, Hundling aus Bayern und den Leoniden aus Schleswig-Holstein.Im Bereich der Infrastrukturprojekte fließen Gelder an das Cologne Jazz Meeting 2018, die Inititative diePOP aus Thüringen und und an das Krake Festival in Berlin.Insgesamt bewilligte die Initiative Musik im Jahr 2017 in den vier Förderunden 173 Künstler- und 23 Infrastrukturprojekte. Das sind 57 Projekte mehr als im Vorjahr.Mit ihren Förderprogrammen für Künstler und Livemusikclubs hat die Initiative Musik seit 2008 schon über 2000 Projekte von Rock bis Jazz unterstützt - darunter zum Beispiel die mittlerweile etablierten Popacts Boy, Milky Chance und Get Well Soon. Die Projektmittel für die Künstler- und Infrastrukturförderung stellt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien zur Verfügung. Die Initiative Musik wird getragen von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) und dem Deutschen Musikrat sowie finanziell unterstützt von GVL und GEMA Abgabeschluss für Anträge zur 41. Förderrunde ist der 16. Januar 2018.1. A Tale Of Golden Keys, Bayern2. Acid.Milch & Honig, Sachsen3. Adam Angst, Nordrhein-Westfalen4. AL Kareem, Nordrhein-Westfalen5. Âme, Berlin6. Anne.Fuer.Sich, Bremen7. Bayuk, Berlin8. Begbie, Sachsen-Anhalt9. Blackout Problems, Bayern10. Cedric, Sachsen11. Die Wilde Jagd, Berlin12. Fortuna Ehrenfeld, Nordrhein-Westfalen13. Goldroger, Nordrhein-Westfalen14. Henrik Schwarz, Berlin15. Hundling, Bayern16. HYMMJ, Berlin17. Ilira, Berlin18. Jin Jim, Nordrhein-Westfalen19. Johannes Bigge Trio, Sachsen20. Jonas David, Nordrhein-Westfalen21. Kent Coda, Nordrhein-Westfalen22. Kochkraft durch KMA, Nordrhein-Westfalen23. Lafote, Niedersachsen24. Leoniden, Schleswig-Holstein25. Lingua Nada, Sachsen26. Lion Sphere, Berlin27. Max Clouth Clan, Hessen29. Monolink, Berlin30. Pabst, Berlin31. Pegelia Gold & Polychrome Orchestra, Bayern32. Rocket Men, Hamburg33. Roman Schuler extended Trio, Hamburg34. Shabsi Khan and the Broken Garden, Bayern35. Solar, Berlin36. Stella Sommer, Hamburg37. The Day, Hamburg38. The Peters, Berlin39. Tipps für Wilhelm, Berlin40. Vizediktator, Berlin41. Zugezogen Maskulin, Berlin1. Cologne Jazz Meeting 2018, Nordrhein-Westfalen2. diePOP, Thüringen3. Krake Festival, Berlin

Quelle: MusikWoche

