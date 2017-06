38. Förderrunde der Initiative Musik unterstützt 47 Projekte

Großansicht Erhält Musikfördergelder: Das Musikprojekt Abay (Bild: Abay) Erhält Musikfördergelder: Das Musikprojekt Abay (Bild: Abay)

38. Förderrunde

Infrastrukturförderung

Insgesamt 580.000 Euro an Fördergeldern steckt die Initiative Musik in die aktuelle, 38. Förderrunde und unterstützt damit 43 Künstler- und vier Infrastrukturprojekte aus zwölf Bundesländern.In den Genuss der Förderung kommen unter anderem das Mainzer Duo Bender & Schillinger, die Hamburger Sängerin Kiddo Kat oder die Kooperation des Echterdinger Jazzmusikers Jochen Neuffers mit der Tobias Becker Bigband.Jury-Mitglied und Musikverleger Mark Chung zeigt sich begeistert über "eine rekordverdächtige Anzahl von Anträgen von nach wie vor großer musikalischer Bandbreite" und streicht zwei Projekte hervor: "Ob nun auch die Arbeitsplätze von Rhythmusgruppen und elektronischen Musikern bedroht sind, wird die Förderung von Moritz Simon Geists Sonic Robots zeigen. Noch scheint mir CypeCores Science Fiction Metal die Maschinen vergleichsweise behäbig aussehen zu lassen."Der Dresdner Künstler Simon Geist setzt Roboter zur Performance von elektronischer Musik ein. Die Mannheimer Metalband CypeCore tritt in ihren Shows hingegen in Ganzkörperstrahlenanzügen auf, da ihr Konzept von einer postapokalyptischen Welt ausgeht, in der die komplette Erde radioaktiv verseucht ist.Im Bereich der Infrastrukturprojekte fließen Gelder für eine Servicestelle für Popularmusik in Brandenburg, die Festivals Manic Street Parade in München und Reclaim The Beats in Berlin sowie das Netzwerk European Women in Music aus Bayern.Mit ihren Förderprogrammen für Künstler und Livemusikclubs hat die Initiative Musik seit 2008 schon über 1900 Projekte von Rock bis Jazz unterstützt - darunter zum Beispiel die mittlerweile etablierten Popacts Boy, Milky Chance und Get Well Soon. Die Projektmittel für die Künstler- und Infrastrukturförderung stellt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien zur Verfügung. Die Initiative Musik wird getragen von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) und dem Deutschen Musikrat sowie finanziell unterstützt von GVL und GEMA Abgabeschluss für Anträge zur 39. Förderrunde ist der 1. August 2017.1. 3VE, Berlin2. ABAY, Nordrhein-Westfalen3. Adi Amati, Berlin4. ALASKA, Berlin5. Alex Mofa Gang6. Annette Maye7. ÄTNA, Sachsen8. Bender & Schillinger9. Captain Gips, Hamburg10. CypeCore, Baden-Württemberg11. Daarien, Berlin12. Delhia de France13. Die Achse, Hamburg14. Drangsal, Berlin15. ELENA, Hamburg16. FaulenzA, Berlin17. FJØRT, Nordrhein-Westfalen18. Hendrika Entzian Quartet, Nordrhein-Westfalen19. Herman Frank, Niedersachsen20. IMYRMIND, Berlin21. Jaguwar, Berlin22. Jessy Martens & Band, Hamburg23. Jochen Neuffer & Tobias Becker BigBand24. Johanna Borchert, Berlin25. Johnny Mauser, Hamburg26. Jonah, Berlin27. junk-E-cat, Baden-Württemberg28. Kiddo Kat, Hamburg29. KUF, Berlin30. LIA LIA, Nordrhein-Westfalen31. Lukas Droese, Hamburg32. ME + MARIE, Bayern33. Monkey Safari, Sachsen-Anhalt34. Moritz Simon Geist, Sachsen35. MUDI, Berlin36. Obscura. Bayern37. PeroPero, Berlin38. Revaira, Schleswig-Holstein39. Sea + Air. Baden-Württemberg40. Station 17, Hamburg41. Stephanie Lottermoser, Bayern42. The Moonband, Bayern43. The New Roses, Hessen1. ReclaimTheBeats, Berlin2. Manic Street Parade, Bayern3. European Women in Music, Bayern4. ImPuls, Brandenburg

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen