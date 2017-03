35.000 Fans kamen zu Reunion-Shows von Fury In The Slaughterhouse

Großansicht Bei der Verleihung des Sold Out Awards (von links): Holger Hübner (Management Fury In The Slaughterhouse), Christof Stein-Schneider, Rainer Schumann (beide Fury In The Slaughterhouse), Nico Röger (Geschäftsführer Hannover Concerts), Kai Wingenfelder, Gero Drnek, Christian Decker, Thorsten Wingenfelder und Martin Huch (alle Fury In The Slaughterhouse) (Bild: Hannover Concerts) Bei der Verleihung des Sold Out Awards (von links): Holger Hübner (Management Fury In The Slaughterhouse), Christof Stein-Schneider, Rainer Schumann (beide Fury In The Slaughterhouse), Nico Röger (Geschäftsführer Hannover Concerts), Kai Wingenfelder, Gero Drnek, Christian Decker, Thorsten Wingenfelder und Martin Huch (alle Fury In The Slaughterhouse) (Bild: Hannover Concerts)

Großansicht Gefeiert von jeweils 11.500 Besuchern in der TUI Arena Hannover: Fury In The Slaughterhouse (Bild: Kai Swillus) Gefeiert von jeweils 11.500 Besuchern in der TUI Arena Hannover: Fury In The Slaughterhouse (Bild: Kai Swillus)

Zum 30-jährigen Bandjubiläum spielten die wiedervereinigten Fury In The Slaughterhouse vom 10. bis 12. März 2017 drei ausverkaufte Konzerte in der TUI Arena Hannover . Dafür setzten Semmel Concerts und ICS insgesamt mehr als 35.000 Tickets ab, worauf die Band vom Veranstalter Hannover Concerts einen Sold Out Award erhielt.Der Veranstalter hatte die Tickets für die erste Show im März 2016 in den Vorverkauf gegeben. Wegen der starken Nachfrage folgten die beiden Zusatzshows. Im Juni waren dann alle Karten vergriffen. "Wahnsinn, dieser Vorverkauf war rekordverdächtig", sagt Nico Röger , Geschäftsführer Hannover Concerts.Auf dem Programm der Reunion-Shows standen passend zum Bandjubiläum 30 Songs - darunter Hits wie "Won't Forget These Days" oder "Time To Wonder" und die aktuelle Single "Dance On The Frontline"."Diese drei Konzerte waren einfach unfassbar", resümiert Sänger Kai Wingenfelder. "Die Atmosphäre, die Stimmung, die Begeisterung, die uns an den drei Abenden entgegen kam, waren einmalig. Besser hätte der Auftakt für unser Jubiläumsjahr nicht laufen können."Im Mai beginnt eine Sommer-Open-Air-Tour durch ganz Deutschland. In Hamburg und Trier sind die ersten Termine schon ausverkauft, dort sind bereits Zusatzkonzerte angesetzt. Bislang stehen 15 Termine fest.Zum Jubiläum hat Starwatch am 10. März im Vertrieb von Sony Music die 3-CD-Box "30 - The Ultimate Best Of Collection" veröffentlicht. Hier finden sich knapp 40 Songs - darunter sechs neue Titel.12.05.17 Bad Segeberg, Freilichtbühne am Kalkberg13.05.17 Aurich, Mehrzweckgelände Tannenhausen14.06.17 Mannheim, Zeltfestival Rhein-Neckar15.06.17 Trier, Porta Nigra OpenAir16.06.17 Trier, Porta Nigra OpenAir (ausverkauft!)08.07.17 Erfurt, Festwiese14.07.17 Hamburg, Stadtpark Hamburg (ausverkauft!)15.07.17 Hamburg, Stadtpark Hamburg21.07.17 Halle/Westfalen, Gerry Weber Stadion22.07.17 Mönchengladbach, SparkassenPark18.08.17 Kiel, Krusenkoppel20.08.17 Ulm, Kloster Wiblingen26.08.17 Osterholz-Scharmbeck, Freigelände an der Stadthalle01.09.17 Dortmund, Westfalenpark16.09.17 Hameln, Weserberglandstation

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen