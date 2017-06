22-jährige Songwriterin erhält "Welcome To Europe"-Preis

Großansicht Feierten im Europapark (von links): Die Teilnehmer von "Welcome To Europe" mit Klaus Dieter Mayer (Moderator, erster von rechts), Volker Schebesta (Staatssekretär im Kultusministerium, zweiter von rechts), Mauritia Mack (als Vertreterin der Inhaberfamilie Mack, dritte von rechts), Ralf D. Stumpf (Vertreter der Geschäftsleitung des Europa Parks, vierter von rechts) sowie Dan Peter (Medienbeauftragter der evangelischen Kirche, erster von links) und Rolf Wetzel (Musikproduzent und Inhaber von Wespo GmbH) (Bild: 7us media group) Feierten im Europapark (von links): Die Teilnehmer von "Welcome To Europe" mit Klaus Dieter Mayer (Moderator, erster von rechts), Volker Schebesta (Staatssekretär im Kultusministerium, zweiter von rechts), Mauritia Mack (als Vertreterin der Inhaberfamilie Mack, dritte von rechts), Ralf D. Stumpf (Vertreter der Geschäftsleitung des Europa Parks, vierter von rechts) sowie Dan Peter (Medienbeauftragter der evangelischen Kirche, erster von links) und Rolf Wetzel (Musikproduzent und Inhaber von Wespo GmbH) (Bild: 7us media group)

Großansicht Hat Welcome To Europe 2017 gewonnen: Ariane Vera (Bild: 7us media group) Hat Welcome To Europe 2017 gewonnen: Ariane Vera (Bild: 7us media group)

Am 28. Juni 2017 ging im Europapark Rust "Welcome To Europe" über die Bühne. Bei der zehnten Ausgabe des von der 7us us media group veranstalteten Nachwuchswettbewerbs gewann die 22-jährige Songwriterin Ariane Vera.Mit dem Song "Tolerance" überzeugte Ariane Vera die Jury und die rund 2000 Besucher, die sich zum Finale des Wettbewerbs im Eis-Stadion des Europaparks versammelt hatten. Die Schorndorfer Band Cliff House schaffte es auf den zweiten Platz, auf der Nummer drei landete das Duo Miss Georgia Grey feat. Khalid Oke aus Luxemburg.7us, die Firma von Hans Derer , will die drei Gewinnersongs weltweit veröffentlichen, der Sieger erhält zusätzlich eine Musikaufnahme im Studio Jam'in' und Promotionunterstützung durch 7us. 2017 gingen 125 Einsendungen für den Contest ein, der sich laut dem Veranstalter mit "europäischen Werten wie Gewaltlosigkeit, Vielfältigkeit und Toleranz" befasst.Bei dem Wettbewerb, dessen Schirmherrschaft EU-Kommissar Günter Oettinger und die Kultusministerin des Landes Baden Württemberg, Susanne Eisenmann, übernommen haben, konnten junge Solokünstler, Bands, Schulklassen oder Vereine mitmachen. Die 7us media Group, das Kultusministerium Baden-Württemberg und der Europapark organisierten das Event dieses Jahr zum ersten Mal mithilfe des Winnender Vereins Artists For Europe e.V.

Quelle: MusikWoche

