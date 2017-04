2000 Besucher feierten bei Full Metal Mountain

Großansicht Von der Piste direkt zum Konzert: Die Mountain Stage von Full Metal Mountain (Bild: Full Metal Mountain GmbH/ICS) Von der Piste direkt zum Konzert: Die Mountain Stage von Full Metal Mountain (Bild: Full Metal Mountain GmbH/ICS)

Bereits zum zweiten Mal ging kürzlich das Full Metal Mountain Festival mit rund 30 Bands am Nassfeld im österreichischen Bundesland Kärnten über die Bühne. Um die 2000 Fans feierten im Skigebiet unter anderem mit Doro Pesch, Amon Amarth oder Apocalyptica."Nach der Erstbesteigung 2016 konnten wir sozusagen sesshaft werden", erklärt Walter Hinterhölzl, Geschäftsführer Full Metal Mountain GmbH: "Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sehr viele Gäste aus dem Vorjahr wiedergekommen sind. Aber auch viele neue Gesichter haben sich von unserem Konzept überzeugen lassen."Derweil stehen schon die Pläne für die nächste Ausgabe des Winter-Events. "Im nächsten Jahr treffen wir uns vom 2. April bis zum 8. April wieder hier am Nassfeld", verkündet Mitveranstalter Holger Hübner (ICS Festival Service): "Für uns ist, wie im Vorjahr, das Feedback der Fans sehr wichtig. Zusammen mit unseren Erfahrungen aus zwei Jahren Full Metal Mountain werden wir schauen, an welchen Stellschrauben wir eventuell noch drehen müssen, um den Event weiter zu optimieren."Die im Januar 2015 gegründete Full Metal Mountain GmbH veranstaltet das Festival. Der ICS Festival Service aus Wacken fungiert dabei als Gesellschafter.Auch das von ICS veranstaltete Reload Festival, das vom 25. bis zum 26. August 2017 im niedersächsischen Sulingen stattfindet, nimmt Formen an. Mit vier neu bestätigten Bands sei das Programm inzwischen fast komplett, wie es aus Wacken heißt. Bullet For My Valentine, Jasta, Antillectual und As We Arise ergänzen das Line-up, für das bisher Bands wie Amon Amarth, Heaven Shall Burn oder Anti-Flag zugesagt haben.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen