160.000 Karten für Rolling Stones verkauft

Großansicht Sie machen immer noch die Stadien voll: die Rolling Stones (Bild: Claude Gassian) Sie machen immer noch die Stadien voll: die Rolling Stones (Bild: Claude Gassian)

Nur wenige Stunden nach dem Vorverkaufstart um 12 Uhr sind bereits 160.000 der insgesamt 180.000 Tickets für die drei deutschen Shows der Rolling Stones verkauft. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis alles ausverkauft sei, teilt FKP Scorpio mit."Weit über 160.000 Tickets in dieser kurzen Zeit - das ist einfach nur sensationell", sagt Folkert Koopmans , Geschäftsführer FKP Scorpio als Veranstalter der drei Konzerte. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir spätestens nach dem Wochenende keine Stones-Tickets mehr anbieten können."Die "Stones - No Filter"-Tour wird von Concerts West produziert. Veranstalter der Termine in Deutschland ist FKP Scorpio in Kooperation mit DEAG Concerts 09.09:17 Hamburg, Stadtpark Festwiese12.09.17 München, Olympiastadion09.10.17 Düsseldorf, Esprit Arena

Quelle: MusikWoche

