140.000 Tickets verkauft für Rock am Ring und Rock im Park

Das Zwillingsfestival Rock am Ring und Rock im Park steht derzeit bei zusammengezählt 140.000 verkauften Tickets. Damit bleiben pro Festival jeweils knapp 10.000 Karten übrig. "Mit einem frühzeitigen Ausverkauf beider Festivals ist zu rechnen", lassen Marek und Andre Lieberberg wissen, die das traditionsreiche Festival für CTS Eventim veranstalten.Zudem stoßen 45 neue Acts zum Line-up.Dazu gehören Liam Gallagher, Sum 41, die Donots, Simple Plan, Jake Bugg, Crystal Fighters, Rival Sons, Gojira, Dat Adam, Machine Gun Kelly, Clutch, Nimo, Skindred, Bonaparte, The Living End, Schmutzki, Schnipo Schranke und Egotronic.Neben dem Headliner-Triumvirat aus Rammstein, den Toten Hosen und System Of A Down hatten zuvor schon Bands wie die Beatsteaks, Prophets Of Rage, Broilers, Macklemore & Ryan Lewis, Marteria, Kraftklub, Beginner, Bastille, Five Finger Death Punch, AnnenMayKantereit, Rag'n'Bone Man, Alter Bridge, 187 Strassenbande, Wirtz, Bonez MC & Raf Camora oder Genetikk ihre Teilnahme angekündigt.Das Festival geht vom 2. bis 4. Juni 2017 über die Bühne. Rock im Park findet wie in den Vorjahren in Nürnberg statt, während Rock am Ring nach einem zweijährigen Intermezzo in Mendig an den Nürburgring zurückkehrt.

