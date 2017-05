14. "DSDS"-Staffel endet mit bislang schwächstem Finale

Am 6. Mai 2017 verfolgten 3,47 Millionen das Finale der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS"); der Marktanteil betrug am Samstagabend 13,5 Prozent. Damit konnte RTL nach mehreren Ausgaben unter der Drei-Millionen-Marke wieder zulegen. Denn am 29. April hatten nur 2,95 Millionen Zuschauer eingeschaltet.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es wieder aufwärts. 1,51 Millionen wollten wissen, wer das Rennen macht. Deswegen stieg der Marktanteil bei den Jungen von 14,5 auf 18,3 Prozent.Dennoch können diese Werte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zuschauerzahlen einen Tiefstwert in der Geschichte der "DSDS"-Finalshows erreicht haben. Auch insgesamt sah es in der 14. Staffel nicht so gut aus. Durchnittlich erreichte die Show nur noch 3,64 Millionen, in der Vorgängerstaffel waren es noch 4,2 Millionen Zuschauer. Bei den Werberelevanten waren es im Schnitt nur noch 19 Prozent, nachdem die zwölfte Staffel noch auf Werte von mehr als 21 Prozent kam.Sieger der 14. Staffel wurde der 54-jährige Alphonso Williams. Er setzte sich mit 40,54 Prozent gegen Alexander Jahnke (30,91 Prozent), Maria Voskania (18 Prozent) und Duygu Goenel (10,55 Prozent) durch. Der Siegertitel von Alphonso Williams, "What Becomes Of The Brokenhearted" ist bereits ab dem 5. Mai als Download und ab dem 9. Mai physisch erhältlich. Die Single und das kommende Debütalbum erscheinen wie in den Vorjahren bei der Universal-Music -Division PIL in Kooperation mit RTL interactive Licensing sowie Fremantle Licensing Germany Produziert wurde die Neuauflage von "What Becomes Of The Brokenhearted", einem Soulklassiker von Jimmy Ruffin aus dem Jahr 1966, von Mathias Ramson und Brix. Ab dem ab dem 2. Juni gehen die Top-11-Finalisten gemeinsam mit dem Vorjahresgewinner Prince Damien als Special Guest auf "DSDS Live Tour". Als Veranstatler fungiert Michow Concerts Trotz der zurückgegangenen Quoten will RTL offenbar das Format fortsetzen. Denn online können sich Interessierte Sänger für die nächste Staffel bewerben.

