10.000 Tickets fürs Open Flair 2018 verkauft

Großansicht Publikumsmagnet: das Open Flair (Bild: Frank Meißner) Publikumsmagnet: das Open Flair (Bild: Frank Meißner)

Weniger als 48 Stunden nach Abschluss des Open Flair Festivals 2017 in Eschwege waren am Dienstagabend, dem 15. August, laut dem ausrichtenden Arbeitskreis Open Flair bereits 10.000 Tickets für die 34. Auflage des Happenings vom 8. bis 12. August 2018 verkauft. "Das ist ein neuer Rekord - vielen Dank für Euer Vertrauen!", so die Message an die Fans.Dabei ist noch gar kein einziger Act fürs nächste Jahr publik, obgleich "die Gespräche und Verhandlungen mit potenziellen Künstlern für das Open Flair Festival 2018 auf Hochtouren laufen", wie es aus Eschwege heißt.Derzeit steht das sogenannte "Frühbucher 4 Kontingent" im Vorverkauf - allerdings auch nur noch wenige Tage. Die Fesival-Dauerkarte gibt es im Online-Shop des Open Flair noch für 94 Euro, die Kombikarte inklusive Camping und Müllpfand für 124 Euro. Wer per Postversand ordere, könne sich auf "unsere neuen und streng limitierten Hardtickets freuen".Obwohl der Wettergott nicht gerade mitspielte, fällt auch das Fazit für das Open Flair 2017 rundum positiv aus: "Von der phänomenalen Eröffnung mit Sondaschule bis zum großartigen Festivalabschluss mit Rise Against feierten 20.000 Besucher ein buntes, bebendes, Funken sprühendes und friedliches Open Flair", so das Veranstalterteam. "Die trotz vielem Regen tolle Stimmung" im Publikum und unter den rund 1.700 ehrenamtlichen Mitarbeitern sei "überragend" gewesen. "Wir bedanken uns bei allen Künstlern, Crews, Helfern, Medienpartnern, Sponsoren und ganz besonders bei dem besten Festivalpublikum der Welt."Auch etliche der beteiligten Band wie Madsen, die schon zum siebten Mal in Eschwege dabei waren, Biffy Clyro, Billy Talent, In Extremo, Radio Havanna lobten das Festival in den höchsten Tönen und gaben an, gern wiederkommen zu wollen.

Quelle: MusikWoche

