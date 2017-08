10.000 Besucher kamen zur Berliner Pop-Kultur

Großansicht Trat bei der dritten Pop-Kultur auf: Barbara Morgenstern (Bild: Annett Bonkowski) Trat bei der dritten Pop-Kultur auf: Barbara Morgenstern (Bild: Annett Bonkowski)

Bei der dritten Ausgabe von Pop-Kultur zählten die Veranstalter um Katja Lucker , Geschäftsführerin Musicboard Berlin , vom 23. bis 25. August 2017 insgesamt 10.000 Besucher auf dem Gelände der Kulturbrauerei sowie im nahe gelegenen Prater-Theater. Unter den mehr als 100 Programmpunkte waren Live-Konzerte, DJ-Sets, Talks, Filme, Lesungen und Ausstellungen.."Dank der zusätzlichen Förderung der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien (BKM), die auch perspektivisch neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern bietet, konnte sich das Festival merkbar weiterentwickeln", sagt Martin Hossbach, der das Festival gemeinsam mit Christian Morin kuratiert hat. Premiere feierten etwa die "Pop-Kultur: Commissioned Works", die als "Experimentierfeld und Erweiterung von Produktions-, Arbeits- und Aufführungspraktiken konzipiert" waren.Zu den Höhepunkten gehörten die Auftritte von Abra, Lady Leshurr, Barbara Morgenstern, Little Simz, Idles und Erobique. Themen der Talkformate waren unter anderem Gender-Quoten, Gott, Religion, Krautrock, sowie Sinn und Unsinn des Pop-Kultur Festivals. Als Dozenten für Newcomer wirkten unter anderem Jochen Arbeit (Einstürzende Neubauten), Christof Ellinghaus (City Slang) und die Journalistin Amanda Petrusich mit.Für die 250 Plätze des Workshop-Programms "Pop-Kultur Nachwuchs" hatten sich 837 junge Menschen aus mehr als 50 Ländern beworben - eine Steigerung um rund 60 Prozent.Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Klaus Lederer, Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa, fanden bei der Eröffnung von Pop-Kultur gemeinsam mit dem Pop-Kultur-Team klare Worte angesichts der jüngsten Boykott-Attacken auf das Festival. "Wir danken allen, die sich dem Dialog gestellt haben und weiterhin an die verbindende Kraft von Kunst, Kreativität und Kultur über alle Grenzen hinaus glauben", so Katja Lucker.

Quelle: MusikWoche

