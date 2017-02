1,32 Millionen warfen einen Blick ins "Schlagerland"

Großansicht Auch um ihren Auftritt bei der Neuen Welle in München ging es bei "Schlagerland": Franziska Wiese (Bild: MusikWoche) Auch um ihren Auftritt bei der Neuen Welle in München ging es bei "Schlagerland": Franziska Wiese (Bild: MusikWoche)

Am 22. Februar 2017 zeigte die ARD die anderthalbstündige SWR -Dokumentation "Schlagerland" von Arne Birkenstock , 1,32 Millionen (Marktanteil: zehn Prozent) verfolgten ab 23 Uhr am Mittwochabend, wie unter anderem Electrola -Chef Jörg Hellwig , die Komponisten Ralph Siegel und Jean Frankfurter sowie TV-Produzent Michael Jürgens die aktuelle Schlagerlandschaft erklärten.So folgte die Kamera unter anderem Jürgen Drews zu Auftritten zu einer "Olé"-Party nach Oberhausen, einer Schlager-Nacht nach Berlin und einem Spargelfest in Brandenburg. Birkenstock sprach darüber hinaus mit Künstlern wie Roland Kaiser Ute Freudenberg und Frank Schöbel . Am Beispiel der Electrola-Künstlerin Franziska Wiese, die der Film von ihrem Showcaseauftritt bei der Neuen Welle 2015 in München bis zu ihrer TV-Premiere bei einer "Feste"-Show begleitete, demonstrierte die Dokumentation zudem die schwierige Newcomerarbeit.Diskutiert wurde auch die Frage, wie groß der angebliche Schlagerboom wirklich sei. In diesem Zusammenhang wies Ralph Siegel darauf hin, dass lediglich fünf Prozent der Schlagerkomponisten von ihrer Autorentätigkeit leben könnten und dass sich von seinen rund 2000 geschriebenen Songs lediglich 100 zu "echten, langlebigen Schlagern" entwickelt hätten.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen