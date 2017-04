1,28 Millionen sahen Echo bei Vox-Premiere

Großansicht Erhielt den Lebenswerk-Echo: Marius Müller-Westernhagen (Bild: Vox) Erhielt den Lebenswerk-Echo: Marius Müller-Westernhagen (Bild: Vox)

Zeitversetzt um einen Tag zeigte Vox am 7. April.2017 den Echo. Der neue TV-Partner des Deutschen Musikpreises erreichte damit am Freitagabend 1,28 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Aufzeichnung der Awards-Show auf 760.000 Zuschauer und eine Quote von 8,3 Prozent.Zum Vergleich: 2016 hatten noch 3,37 Millionen eingeschaltet (Marktanteil: 11,6 Prozent); bei den Jungen holte der damals noch von der ARD übertragene Echo 1,25 Millionen Zuschauer ab (Marktanteil: 11,9 Prozent).2014 hatte die Echo-Übertragung noch einmal auf 4,21 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum zugelegt (Marktanteil: 15 Prozent); bei den Werberelevanten waren es in dem Jahr 1,42 Millionen (Marktanteil: 12,9 Prozent).Der bisherige Bestwert beträgt 6,34 Millionen Zuschauer im Jahr 2003, als RTL der Fernsehpartner der Verleihung war. Der bislang niedrigste Wert seit 2001 wurde 2012 in den ARD-Jahren gemessen, als sich nur 2,58 Millionen für die Verleihung interessierten.

Quelle: MusikWoche

