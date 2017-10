Zynga schließt Studio und Oculus zeigt VR-Neuheit

Gestern startet die VR-Hausmesse vonund mit ihr präsentierte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg einigefür das VR-Headset. Zuckerberg zeigte unter anderem das Standalone-Headset, die noch 2018 für 200 Dollar erscheinen soll. | Quelle: oculus.com/go Entwicklerschließt sich mit dem Broadcasterzusammen um eineins Leben zu rufen. Die Pro League soll bereits 2018 starten und verspricht den geplanten 75 Spielern ein Mindestgehalt von 50.000 Dollar im Jahr. | Quelle: h1pl.com Der Social-Media-EntwicklerseinStudio in Oxford. Das Unternehmen plant aktuell seine Belegschaft auf die anderen Standorte in London und Brighton umzuverteilen. Ob oder wie viele Entwickler dabei ihren Arbeitsplatz verlieren lässt Zynga noch offen. | Quelle: pocketgamer.biz Lange hat es nicht gedauert. Knapp zwei Tage zuvor kratzte der Mega-Erfolg "" bereits an der Marke von, nun hat "PUBG" diese Hürde übersprungen. Damit erreicht der Titel einen Rekord, den zuvor noch nie ein Steam-Spiel erreicht hat. | Quelle: steamcharts.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen