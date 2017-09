Zweites Digital Festival Zürich endet erfolgreich

Großansicht 550 Entwicklerinnen und Entwickler schufen fast 150 Prototypen bei der HackZurich 550 Entwicklerinnen und Entwickler schufen fast 150 Prototypen bei der HackZurich

Vom 13. bis 17. September fand im Kaufleuten und im Technopark Zürich das zweite Digital Festival Zürich statt. Und es war ein voller Erfolg wie die Veranstalter nach dem Event bilanzierten. Insgesamt wurden 2800 Besucherinnen und Besucher gezählt. Ihnen war ein abwechslungsreiches Programm geboten, das mit einer Keynote mit dem Titel "How to fix the future" von Autor und Unternehmer Andrew Keen eröffnet wurde. Weitere Keynotes kamen unter anderem von Daniel Sennheiser (Sennheiser electronic), Logitech-CEO Bracken Darrell, dem Filmemacher Max Stoessel und Barbara Sichler (Volkswagen).Ein Kernstück des zweiten Digital Festivals Zürich war die HackZurich für die sich laut Veranstalter über 5000 Experten beworben haben. Am Ende wurden 550 Entwicklerinnen und Entwickler ausgewählt. Sie realisierten rund 150 Prototypen aus verschiedenen Bereichen. Gewonnen hat das Team HoloBrigade, das eine mobile App entwickelte, welche Rettungskräfte unterstützt indem Daten von Sensoren aus Häusern mit Hilfe von Augmented Reality angezeigt werden.Für 2018 planen die Veranstalter eine Fortsetzung der Eventreihe. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen