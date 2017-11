Zweite FRAVR-Konferenz steht an

Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr mit rund 100 Besuchern kehrt die Virtual-Reality-Tagung FRAVR zurück. Am 30. November bringt das Event in Frankfurt am Main erneut Entscheider aus der Games-Industrie, Technologie-Unternehmen und anderen Bereichen der Kreativwirtschaft mit führenden VR-Experten zusammen.Die Fachkonferenz, die in diesem Jahr zeitlich wie räumlich im Umfeld der B3 Biennale des bewegten Bildes realisiert wird, richtet sich primär an ein Fachbesucherpublikum. Sie beginnt um 11.00 Uhr im Four Frankfurt (Junghofstr. 5-9, 60311 Frankfurt). Die Teilnahme ist kostenlos, aber aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Online-Registrierung notwendig.Die FRAVR wird vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung gefördert. Weitere Partner der Veranstaltung sind die Wirtschaftsförderung Frankfurt und die Branchenplattform Gameplaces.

Quelle: GamesMarkt.de

