Zwei Punkte für Sega

Sega hat ein Publishing-Abkommen mit dem britischen Spieleentwickler Two Point Studios vereinbart. Es geht um ein noch nicht näher bekanntes Spieleprojekt. Details soll es erst im kommenden Jahr dazu geben. Lediglich dass es sich um ein "schönes, charmantes und herausforderndes Simulationsspiel" handelt, verraten die Entwickler derzeit.Apropos: Die Erwartungen an das neue Spiel sind hoch. Schließlich ist Two Point Studios ein Unternehmen der ehemaligen Lionhead-Manager Gary Carr und Mark Webley. Carr war Creative Director und Webley Studio Head und einer der Gründer von Lionhead. Beide stehen also für Spiele wie "Fable", "Black&White", "Theme Park" und "Theme Hospital".

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen