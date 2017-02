Zenimax kauft Escalation Studios

Großansicht Szene aus "Doom" Szene aus "Doom"

Zenimax, der Mutterkonzern des Publisher Bethesda , kauft die Escalation Studios aus Dallas. Das texanische Team wirkte jüngst an der der Entwicklung von " Doom " mit. Escalation arbeitete dafür id Software zu. Escalation wurde 2007 von den Branchenveteranen Tom Mustaine und Marc Tardif gegründet."Das Team von Escalation, das Tom und Marc um sich geschart haben, hat uns immer wieder beeindruckt", so Todd Vaughn, Vice President of Development von Bethesda. "Ihr Ehrgeiz und Einsatz für Qualität und Innovation haben zu unseren bisherigen gemeinsamen Projekten entscheidend beigetragen. Daher freuen wir uns, dass sie jetzt Teil des Teams sind."Die Akquisition fügt sich in die von Zenimax seit längerer Zeit verfolgte Strategie ein. Studios, die unter Beweis stellen, dass sie unter Bethesda-Banner erfolgreich arbeiten können, werden Teil des hauseigenen Studionetzwerks. 2010 schluckte Bethesda gleich drei Studios: MachineGames aus Schweden wurden übernommen und entwickelten dann " Wolfenstein: The New Order ". Bei Tango Gameworks in Japan entstand nach erfolgreicher Übernahme The Evil Within ". Und die französischen Arkane Studios erdachchten die " Dishonored "-Serie und bringen demnächst " Prey ".

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen