"Zelda" holt ersten Platin-Award für Switch

Auch im August haben drei Spiele die Verkaufsgrenzen für einen Sales Award des Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware überschritten. Allerdings handelte es sich um drei Titel, die alle bereits seit Monaten auf dem Markt sind. " The Legend of Zelda: Breath of the Wild " beispielsweise durchbrach die Marke von über 200.000 verkauften Units und holt damit die erste Platin-Auszeichnung für einen Switch-Titel. "Zelda" war bei Start auch das erste Switch-Spiel, das Gold erhielt.Ebenfalls ausgezeichnet wurden " Forza Horizon 3 " und " The Last Guardian ". Das im Herbst 2016 veröffentlichte Rennspiel von Microsoft erhielt ebenfalls Platin für inzwischen über 200.000 verkaufte Units. Und das im Dezember erschienene "The Last Guardian" schaffte nun endlich die 100.000 Units für eine Gold-Auszeichnung.

Quelle: GamesMarkt.de

