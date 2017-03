Zarrouk verstärkt Gamigo-PR-Team

Großansicht Alexander Zarrouk, Senior PR Manager bei gamigo Alexander Zarrouk, Senior PR Manager bei gamigo

Bereits seit Februar ist Alexander Zarrouk wieder in der Gamesbranche. Der erfahrene Branchenjournalist verstärkt das PR Team des Hamburger Spielepublishers gamigo als Senior PR Manager.Zarrouk begann seine Karriere in den 90er Jahren bei PC Joker. Nach verschiedenen Stationen war er für mehrere Jahre bei 4Players tätig, unter anderem als Ressortleiter. In den vergangenen Jahren arbeitet er als E-Commerce, Social Media und PR Manager außerhalb der Gamesbranche, blieb der Branche jedoch mit dem privaten Projekt talk-about-games eng verbunden.

Quelle: GamesMarkt.de

