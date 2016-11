Youtuber sammeln erneut für Charity

Unter dem Namen "Friendly Fire" sammeln bekannte deutsche Youtuber in der Adventszeit wieder Spenden für den guten Zweck. Erik "Gronkh" Range, Peter Smits mit seinem "PietSmiet"-Team, Pascal "MrMoreGame" Rothkegel, Tatjana "Pandorya" Werth, Artur "fisHC0p" Niemczuk und Max "PhunkRoyal" Ensikat organisieren am Samstag, den 3. Dezember, einen zwölfstündigen Livestream.Die Charity-Aktion wird dieses Jahr unter twitch.tv/pietsmiet ausgestrahlt. Zudem überträgt "Spiegel Online" live auf spiegel.de/netzwelt. Alle Einnahmen von "Friendly Fire II" gehen an den Bundesverband Deutsche Tafel e.V., Vier Pfoten e.V. sowie das Tierheim Herzsprung. Im Vorjahr konnte die YouTuber mit der Aktion Gesamtspendensumme von 123.000 Euro zu Gunsten von Gaming-Aid e.V. einspielen. Für die Neuauflage 2016 deutet sich bereits im Vorfeld durch die Unterstützung namhafter Sponsoren eine neue Rekordspendensumme an.

