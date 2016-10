YouTube Red kündigt weitere Originals an

YouTube Red, der momentan nur in den USA und Australien sowie Neuseeland verfügbare Subscription-Service von Googles Videoplattform, investiert weiter in Originals. So kündigte Susanne Daniels, Global Head of Original Content bei YouTube, auf der Mipcom in Cannes Folgestaffeln der RomComWebserie "Foursome", der Comedy "Scare PewDieDie" mit dem gleichnamigen YouTube-Star sowie die Mysteryserie "Escape the Night" von John Graceffa an.Für kommendes Jahr sind drei neue Originals geplant, die teils mit prominenter Beteiligung entstehen. So produziert Universal Cable Productions die mit YouTube-Stars besetzte SciFi-Dramaserie "Impulse", bei der Doug Liman Regie führen wird. Für das Drehbuch konnte " Lost "-Autor" Jeff Lieber gewonnen werden, der bei "Impulse" auch als Produzent auftritt.Außerdem wird Dan Harmons Starburns Industries exklusiv für YouTube Red eine Comedyserie mit den YouTube-Stars Dan Avidan und Arin Hanson (Game Grumps) realisieren, die um E-Sport-Player kreist.Ein Projekt mit deutscher Beteiligung ist schließlich "Lifeline": koproduziert von der ProSiebenSat.1 -Tochter Studio 71, setzt die achtteilige SciFi-Actionserie mit Dwayne "The Rock" Johnson in Szene, der zudem als Produzent auftritt.

