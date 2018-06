YouTube Music geht in Deutschland und Österreich ans Netz

Großansicht Zugeschaltet aus London: Lyor Cohen stellt YouTube Music vor Zugeschaltet aus London: Lyor Cohen stellt YouTube Music vor

Großansicht Aus Berlin zugeschaltet (am Konferenztisch, von links): Christophe Muller, Pressesprecher Henning Dorstewitz und die Lochis (Bild: YouTube) Aus Berlin zugeschaltet (am Konferenztisch, von links): Christophe Muller, Pressesprecher Henning Dorstewitz und die Lochis (Bild: YouTube)

Rund vier Wochen nach dem Start im US-Markt sowie in Australien, Neuseeland, Mexiko und Südkorea macht der Google-Konzern den neu positionierten Streamingdienst YouTube Music nun am 18. Juni 2018 in zahlreichen weiteren Märkten verfügbar. Mit dabei sind Deutschland und Österreich, aber auch weitere europäische Nationen wie Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien oder der Spotify-Heimatmarkt Schweden.Parallel startet hierzulande auch das einst beim Marktstart in den USA noch YouTube Red genannte Angebot YouTube Premium mit zahlreichen Originalinhalten; für den Herbst 2018 kündigt der Konzern auch deutsche Originals an, hält sich mit Details zu Partnern oder Inhalten aber noch bedeckt.Im Fokus steht vielmehr zunächst das Musikangebot: Man habe in den vergangenen Monaten hart daran gearbeitet, den Streamingdienst auf die Bedürfnisse der Künstler und Partner aus der Musikwirtschaft hin zu trimmen, berichtete Lyor Cohen, Global Head Of Music, bei einer Videokonferenz kurz vor dem Start von YouTube Music aus London. Zum Beispiel habe man verstanden, dass Daten und deren Analyse für die Musikunternehmen von ebenso großer Bedeutung seien wie die Angaben der Namen von Songwritern und Rechteinhabern.T. Jay Fowler, der die Entwicklung von YouTube Music als Head Of Product verantwortet, stellte anschließend ebenfalls von London aus die neu entwickelte App vor, die nun das Musikangebot von Google und YouTube bündeln und ohne den Wechsel von der einen in die andere App Musikstreaming und Videos in einer Anwendung vereinen soll.Fowler zeigte sich dabei besonders stolz auf die Fähigkeiten von YouTube Music, den Musikgeschmack eines Nutzers schnell kennenzulernen und entsprechend passende Vorschläge zu unterschiedlichen Nutzungsszenarien liefern zu können. Aber auch die Suche habe man weiter aufgebohrt, so dass sie auch bei unscharfen Anfragen wie nach dem Titelsong eines Films passende Ergebnisse liefere.Neben den Musikempfehlungen der "My Mixtape"-Playliste gehört unter anderem auch das "Offline Mixtape" mit zum Angebotsumfang von YouTube Music. Zahlenden Abonnenten liefert der Dienst hier eine täglich aktualisierte Auswahl, die direkt und ohne entsprechende Aufforderung zum Beispiel auf mobile Endgeräte heruntergeladen wird. Schließlich würden die Offline-Funktionalitäten von Musikstreamingdiensten zwar gern genutzt, doch häufig würden Anwender doch vergessen, ihre lokal gespeicherten Dateien auf den aktuellen Stand zu bringen.Das alles lässt sich natürlich auch mit dem Google Assistant sprachgesteuert nutzen. "Bitte verbringen Sie ein wenig Zeit mit der App, und Sie werden schnell begeistert von den Möglichkeiten sein", warb Fowler.Die App YouTube Music bietet auch einen werbefinanzierten Zugang, schließlich sei das weiterhin das "Brot- und Buttergeschäft" des Konzerns, strich Fowler heraus. Die erweiterten Funktionalitäten aber stehen.Luke Hyams, der für die EMEA-Region als Head Of Originals fungiert, stellte schließlich noch die Aktivitäten von YouTube im Bereich der Originalinhalte vor, verwies auf gut 65 Shows und andere Formate wie "Cobra Kai" und "Impulse" sowie zwei neue Shows, die nun passend zum Markteintritt von YouTube Premium ihre Premeire feiern, nämlich "F2 Finding Football" und "The Sideman Show".YouTube Music Premium geht zum bekannten Preis von 9,99 Euro oder Pfund ans Netz, wer YouTube Premium zusätzlich nutzen will, zahlt fürs Paket dann 11,99 Euro beziehungsweise in der Familienoption 17,99 Euro. Interessenten können den Dienst in den ersten drei Monaten kostenlos testen."Wir haben all die offiziellen Musikkataloge und Musikvideos im Angebot", strich Christophe Muller heraus, der als Global Head Of Music Licensing aus den Berliner Google-Büros zugeschaltet war. Hinzu kämen all die Inhalte der YouTube-Plattform, die mit Musik in Zusammenhang stünden wie Cover- oder Liveversionen.Ebenfalls in den Berliner Google-Büros waren zudem die Lochis mit vor Ort, sprachen über ihre Musik- und YouTube-Karriere und verwiesen unter anderem auf ihr im Herbst anstehendes zweites Album. Vom neu positionierten Angebot YouTube Music versprechen sie sich unter anderem einen spannenden Mix aus Musik- und Videodienst.

Quelle: MusikWoche

