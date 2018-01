YouTube macht einen Haken an Künstlerkanäle

Großansicht Haken dran: eine Note soll künftig bei YouTube als Symbol für offiziell verifizierte Künstlerkanäle stehen (Bild: youtube.com, Screenshot) Haken dran: eine Note soll künftig bei YouTube als Symbol für offiziell verifizierte Künstlerkanäle stehen (Bild: youtube.com, Screenshot)

YouTube will sich im Musikbereich als verlässlichere Anlaufstelle für Künstler und Fans positionieren. Dazu führt die Videoplattform nun neu die Official Artist Channels ein, die fortan die Aktivitäten von Acts, Labels oder Managements rund um die musikalischen Inhalte einen Künstlers zusammenführen sollen - und parallel auch die bisher vielleicht auf verschiedene Kanäle verteilten Abonnenten.Das betrifft unter anderem auch die verifizierten Vevo-Künstlerkanäle, bei denen es zum Beispiel ein Justin Bieber auf mehr als 33,6 Millionen Abonnenten bringt.Ziel sei es, Nutzern die Suche nach Acts, deren Musikclips und anderen Inhalten zu erleichtern, heißt es in einem Blog-Beitrag von YouTube; weitere Details erläutert die Google- beziehungsweise Alphabet-Tochter in der "Hilfe"-Sektion sowie in einem Kurzvideo . Die Official Artist Channels sollen sukzessive eingeführt und ausgeweitet werden. Wo andere Plattformen ein blaues Häkchen setzen, soll bei YouTube künftig übrigens eine Note als Symbol offiziell verifizierte Künstlerkanäle anzeigen.Noch vor dem Jahreswechsel hatte sich YouTube mit Universal Music auf einen neuen Lizenzdeal verständigt , Warner Music hatte bereits zuvor verlängert und auch mit Sony Music soll man sich einig sein. All das dürfte im Zusammenhang stehen mit den zuvor durchgesickerten Gerüchten, nach denen YouTube seine Aktivitäten im Bereich Musikstreaming bereits im Frühjahr 2018 unter dem Arbeitstitel 'Remix' einer Runderneuerung unterziehen wolle Erst vor wenigen Tagen hatte YouTube zudem als Teil der Bemühungen gegen gewalttätige, beleidigende und extremistische Inhalte die Einstiegshürde für sein Partnerprogramm höher geschraubt

Quelle: MusikWoche

