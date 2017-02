YouTube löst Verträge mit PewDiePie

Großansicht Nach Disney beendet auch YouTube die Partnerschaft mit Felix "Pewdiepie" Kjellberg Nach Disney beendet auch YouTube die Partnerschaft mit Felix "Pewdiepie" Kjellberg

Noch mehr schlechte Nachrichten für den schwedischen YouTube-Star Felix "Pewdiepie" Kjellberg. Nachdem Disney sich bereits von Kjellberg distanzierte , beendet nun auch YouTube die Partnerschaft. Das meldet die Variety Damit endet die Reality-Show "Scare Pewdiepie", die in Auftrag von YouTube Red von Kjellberg produziert wird. Außerdem wird der YouTuber aus dem Werbeprogramm Google-Preferred entfernt, das gezielt Werbung auf PewDiePies Kanäle schaltet. Für den YouTube-Kanal und dessen Videos soll es hingegen keine Einschränkungen geben.Grund für die Streitigkeiten waren mehrere unangebrachte und antisemitische Inhalte, die PewDiePie in den letzten Wochen in seinen Videos veröffentlicht hat.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen