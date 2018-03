YouTube besetzt EMEA-Spitzenposten mit erfahrener Medienmanagerin

Großansicht Von FremantleMedia zu YouTube: Cécile Frot-Coutaz (Bild: YouTube LLC) Von FremantleMedia zu YouTube: Cécile Frot-Coutaz (Bild: YouTube LLC)

Cécile Frot-Coutaz übernimmt bei YouTube die Leitung der Aktivitäten in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Als Head of YouTube EMEA verantwortet sie künftig das Geschäft in dieser Region, soll sie das wachsende Angebot an Inhalten auf der Videoplattform betreuen und die Beziehungen zu allen Beteiligten stärken, wie es aus dem Hause Google beziehungsweise Alphabet heißt.In ihrer neuen Rolle berichtet sie direkt an Robert Kyncl, den Chief Business Officer von YouTube. Als Regional Director für den EMEA-Bereich von YouTube ist Ben McOwen Wilson der neuen Mitarbeiterin somit nachgeordnetFrot-Coutaz kommt von FremantleMedia, wo sie zuletzt als CEO der Londoner Niederlassung tätig war und kurz zuvor ihren Abschied angekündigt hatte . FremantleMedia gilt mit Marken wie "Got Talent" beziehungsweise "Das Supertalent" oder "Idol" beziehungsweise "Deutschland sucht den Superstar" als eines der weltweit führenden Fernsehproduktionshäuser.Geboren und aufgewachsen in Frankreich war Cécile Frot-Coutaz zunächst für Pearson TV tätig, wechselte später in die nordamerikanische Zentrale der neu gegründeten FremantleMedia in Los Angeles, stieg dort mehrfach auf, bevor sie 2012 den Posten als CEO von FremantleMedia in London übernahm.Robert Kyncl lobt die neue YouTube-Spitzenmanagerin denn auch dafür, über eine "unglaubliche Erfahrung in der Medienbranche" zu verfügen: "Ihre Führungsqualitäten, ihre Erfahrung, ihr starkes Netzwerk und ihr fundiertes Branchenverständnis sind für uns von unschätzbarem Wert, da wir unsere Partnerschaften weiter ausbauen und unsere Creator-Basis in ganz Europa, im Nahen Osten und in Afrika vergrößern werden."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen