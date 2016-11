Yeps! überzeugt Investoren

Im Sommer 2015 wurde in Köln das neue Studio Yeps! aus der Taufe gehoben . Gründer ist Frank Lukaschewski , einer der Köpfe hinter dem " OnlineFussballManager ". Mit Yeps! konnte der erfahrene Entwickler erneut Investoren überzeugen. Mit der Brainweb Investment GmbH und der pecunalta GmbH konnte das junge Gamestudio mit sofortiger Wirkung zwei Investoren ins Boot holen, die das Studio nicht nur langfristig finanziell unterstützen werden, sondern auch die strategisch wertvolle Erfahrung der Online- und Medienbranche mit in das Unternehmen einfließen lassen. Über die Höhe und Laufzeit des Investments bewahrten alle Parteien Stillschweigen."Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, 'RoboManiac' 2017 erfolgreich im internationalen Onlinegames-Markt zu etablieren und darüber hinaus den Bereich Social Gaming völlig neu zu interpretieren", sagt so Frank Lukaschewski, Gründer und CEO von Yeps!. "Mit der Brainweb Investment GmbH und der pecunalta GmbH haben wir zwei starke Partner gefunden, die perfekt zu uns passen und unser Wachstum und den Markteintritt von RoboManiac beschleunigen werden. Wir freuen uns sehr über dieses Vertrauen in unser Team und sind stolz, nun so starke Partner im Boot zu haben."

Quelle: GamesMarkt.de

