Yakin wechselt zu InnoGames

Funda Yakin ist neuer Director Media & Market Development bei InnoGames . Sie war zuletzt bei Microsoft in Deutschland und den USA tätig, wo sie unter anderem als Head of Consumer and Commercial Marketing die Microsoft-Produkte Windows und Lumia verantwortete. In ihrer neuen Position bei InnoGames ist Yakin für die strategische Weiterentwicklung des TV-Marketings und den weltweiten Ausbau von direkten Kooperationen mit Medienpartnern verantwortlich. Sie berichtet direkt an den CMO Christian Pern "Ich freue mich sehr auf das internationale Team und darauf, meinen Anteil zum weiteren Erfolg von InnoGames beizutragen. Dabei reizt mich insbesondere die dynamische Spielebranche und die Herausforderung die kommenden Mobile-Games zu vermarkten", sagt Funda Yakin über ihre neuen Aufgaben.Christian Pern ergänzt: "Durch ihre vorherigen Stationen wie Microsoft, Nokia und Freenet bringt Funda mehr als 15 Jahre Erfahrung im internationalen Marketing mit. Ihre Expertise erstreckt sich dabei über Above- und Below-the-line-Kampagnen mit Fokus auf die reichweitenstarken digitalen Kanäle und TV, damit ist sie eine ideale Ergänzung für unser Team bei InnoGames. Wir heißen Funda herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit."

