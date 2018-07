Yager meldet sich mit "The Cycle" zurück

Das Berliner Entwicklerstudio Yager kündigt mit "The Cycle" ein neues Spiel an. Die Macher beschreiben den Titel mit dem neugeschaffenen Begriff "Competitive Quester". Der Titel ist also ein PvEvP-Shooter, der kooperative Elemente mit Multiplayer-Erfahrungen mischt. Ein wichtiger Aspekt sollen die sozialen Interaktionen mit anderen Spielern sein."Diese sozialen Dynamiken geben dem Game einen speziellen Twist", erklärt Yager-Chef Timo Ullmann . "Die Spieler versuchen Ziele zu erfüllen, und schließen oder lösen dabei temporärere Allianzen mit anderen Spielern. Jeder kann jeden angreifen, jeder kann sich mit jedem verbünden. Spieler können gleichzeitig kooperativ und kompetitiv sein. Wenn man auf neue Spieler auf seinem Pfad trifft, kann alles passieren.""The Cycle" wird in Eigenregie von Yager verlegt. In den kommenden Wochen wollen die Berliner bereits mit einer geschlossenen Alpha-Phase starten. Zunächst wird "The Cycle" nur für den PC erscheinen, Konsolenversionen sind allerdings für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.Laut Eigenaussage arbeitet Yager nun seit einem Jahr an "The Cycle". Das Berliner Studio wurde 1999 gegründet. Nach dem Debüt " Yager ", gelang mit " Spec Ops: The Line " für Take-Two 2012 ein erster Erfolg, der aber leider die finanziellen Erwartungen des US-Publishers nicht erfüllen könnte. Trotzdem gilt der Shooter aufgrund seiner ungewöhnlichen Kriegsdarstellung heute als Klassiker und Meilenstein. 2014 sollte Yager für Koch Media die Fortsetzung "Dead Island 2" entwickeln . Aufgrund von Differenzen zwischen Studio und Publisher scheiterte die Zusammenarbeit aber. Zuletzt stellte Yager "Dreadnought" her, das Ende 2017 für PC und PlayStation 4 erschien.

Quelle: GamesMarkt.de

