Xbox One X: Enhanced-Bibliothek wächst

Großansicht Die neue Xbox One X Die neue Xbox One X

Großansicht Logos machen für Kunden ersichtlich, welche Features ein Spiel unterstützt - hier bei "Call of Duty: WWII" von Activision Logos machen für Kunden ersichtlich, welche Features ein Spiel unterstützt - hier bei "Call of Duty: WWII" von Activision

Seit Anfang November gibt es die Xbox One X zu kaufen . Die Konsole ergänzt das Portfolio neben der Xbox One S und ist das neue Flaggschiff-Modell von Microsofts Gaming-Sparte. Die X-Variante der Konsole zeichnet sich vor allem durch eine höhere Rechenleistung aus, die in Games für eine verbesserte Grafikdarstellung sorgen soll. So werden unter anderem 4K-Auflösungen und HDR-Optik unterstützt. Games, die für Xbox One X optimiert wurden, werden bei Microsoft als "Enhanced Title" geführt.Der Plattformhalter unterscheidet dabei zwischen drei Eigenschaften: "4K/Ultra HD" für eine höhere Auflösung, "HDR" für ein erweitertes Farbspektrum und "Xbox One X Enhanced" für weitere Details und Grafikfeatures, die exklusiv dem neuen Hardware-Modell vorbehalten sind. Für alle drei Optionen bietet Microsoft auch eigene Logos an, die Publisher auf Wunsch auf die Verpackung drucken können, um bei der Kundschaft mit den Features zu werben.Die Bibliothek an für Xbox One X optimierten Spielen wächst beständig - aktuell sind rund 160 Titel als Xbox One X Enhanced Title angekündigt. Die Option, ein Spiel für die neue Hardware zu optimieren, steht auch für Games zur Verfügung, die bereits erhältlich sind. Die erweitern Grafikoptionen werden dann per kostenlosem Patch nachgeliefert. So geschehen nun bei "Mafia III", "Hitman", "The Elder Scrolls Online" oder "ARK: Survival Evolved". Third-Party-Publisher machen somit durchaus von den Möglichkeiten der Xbox One X Gebrauch.Auch Besitzer eines älteren Modells der Xbox One oder einer Xbox One S können übrigens bedenkenlos zugreifen, da die Spiele auch auf diesen laufen. Nur auf die erweiterten Grafikoptionen müssen diese Kunden dann verzichten.

Quelle: GamesMarkt.de

