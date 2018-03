Wut auf "Pro7" und "Fortnite"

Während bereits bekannt wurde, dass US-Spielwarenhändleralle DACH-Filialen im Zuge seinerverkaufen will, droht den Filialen in Großbritannien ein deutlich härteres Schicksal. Wie der "Guardian" erfahren haben will, sollen allewerden. Damit würden über 3000 Angestellte ihren Arbeitsplatz verlieren. | Quelle: theguardian.com kann mit dem Battle-Royal-Game "" immer mehr Spieler anlocken und erreicht damit jetzt einen neuen Zuschauerrekord. Ein Stream-Event mit dem aktuell erfolgreichsten "Fortnite"-Spieler "Ninja" und dem bekannten Musiker und Rapper Drake übertrumpfte alle früheren Rekorde. In der Spitze der Übertragung verfolgen übergleichzeitig das Match von Drake und Ninja. | Quelle: twitch.tv Der Privatsenderzieht mit einem Bericht im Magazinduauf sich. In einem reißerischen Beitrag stellt die Redaktion den Shooterals "wildes Gemetzel" dar, das Kinder spielen würden. Jugendschützer würden angeblich Alarm schlagen, behautpet "Pro7". Im Beitrag kommen zwar Experten vomund derzu Wort. Diese meldete sich aber anschließend über soziale Medien zu Wort, dass die Redkation sie verkürtz und sinnentstellend zitiert hätte. | Quelle: prosieben.de/tv/newstime (ab 9:15 Min.)

Quelle: GamesMarkt.de

