"World of Tanks Blitz" feiert 80 Mio. Downloads

Der mobile Ableger des Panzer-MMOs " World of Tanks " von Wargaming knackt einen Download-Rekord: "World of Tanks Blitz" wurde nach aktuellen Zahlen bereits über 80 Mio. Mal weltweit für iOS, Android, Windows und Mac heruntergeladen. Der Mobile-Ableger erschien bereits im Jahr 2014 und wird seitdem stetig um neue Inhalte erweitert. So auch zum neuen Absatzrekord für den Wargaming erstmals auch französische Panzer in das Spiel integriert."In diesem Monat feiern wir mit mehr als 80 Millionen Downloads einen neuen Meilenstein", so Andrey Ryabovol, World of Tanks Blitz Publishing Product Director. "Wir sind mehr als dankbar für unsere treue Spielerschaft, die mit Leidenschaft unserem Spiel die Treue halten. Für die Zukunft dürfen sie sich bereits auf diverse weitere Spieleverbesserungen freuen, sowie neue Features und natürlich auch Events."

Quelle: GamesMarkt.de

