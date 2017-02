Wooga verkauft "Warlords" an InnoGames

Der Hamburger Mobile-Entwickler und Publisher InnoGames kauft alle Rechte an dem Mobile-Strategiespiel "Warlords", das bisher von Wooga entwickelt und vermarktet wurde. InnoGames plant für "Warlords" einen umfangreichen Relaunch, mit neuen Features und einigen Verbesserungen. Wooga begründet den Verkauf mit der weiteren Spezialisierung auf Casualgames für Mobile-Geräte."'Warlords' kam sowohl bei Spielern als auch der Presse seit seinem Launch im September letzten Jahres sehr gut an und wir sind froh, dass das Spiel nun unter der Flagge von InnoGames fortgeführt wird", sagt Jens Begemann , Gründer & CEO von Wooga. "Wir konzentrieren uns mit Wooga inzwischen vollständig auf die Entwicklung erfolgreicher casual Mobile Games und der Verkauf von 'Warlords' betont diesen Strategiewechsel erneut.""'Warlords' ist ein großartiges Spiel mit einer tollen Community und wir freuen uns sehr, dass wir das Spiel übernehmen können", so Armin Busen , CPO von InnoGames. "Es passt hervorragend in unser Portfolio und markiert einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Mobile Strategie. Unser neues 'Warlords'-Team arbeitet ab sofort an neuen Features und mehr Content, um das Spiel noch einmal zu verbessern. 'Warlords'-Fans und alle strategiebegeisterten Spieler können sich also bereits auf den Relaunch freuen."

