wooga veranstaltet "Girls Make Games"-Day

Der Berliner Entwickler wooga lädt am 12. November Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren erstmals zu einem "Girls Make Games"-Workshop ein. Bei der eintägigen Veranstaltung in den Räumlichkeiten von wooga in der Berliner Backfabrik lernen die Teilnehmerinnen die Grundlagen der Gamesentwicklung. Dabei schreiben sie ihre ersten Zeilen Code, entscheiden über Design-Ideen und präsentieren abschließend ihren ersten Spiele-Prototypen.Die Anmeldung für den Workshop ist kostenlos und kann über Eventbrite gebucht werden.

Quelle: GamesMarkt.de

