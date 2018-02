wooga organisiert Entwicklung nach Lebenszyklusphasen

Großansicht Jens Begemann, CEO wooga Jens Begemann, CEO wooga

Per Blog hat wooga-CEO Jens Begemann eine Restrukturierung des Berliner Entwicklers und Publishers angekündigt. Im Kern geht es um eine Neuorganisation der Entwicklung. Bisher war die Kreation in Studio-Teams aufgeteilt. Das bedeutet einzelne Teams begleiteten ein Produkt von der Pre-Production-Phase wie Konzeption oder Prototyping über die eigentliche Produktion bis hin zur Post-Launch-Entwicklung von Zusatzinhalten. Künftig orientiert sich die Organisation jedoch an die Produktions- bzw. Lebenszyklusphasen. Ziel ist eine größere Spezialisierung von Teams bspw. bei der Konzeption oder auch dem Live-Betrieb.Ausschlaggebend für die Umstellung ist, dass sich wooga künftig auf das Segment der Story-getriebenen Casual Games fokussieren will. "Diese Änderungen bedeuten, dass wir ab heute mit circa 30 Mitarbeiten getrennte Wege gehen", verkündet Begemann die Schattenseite der Restrukturierung. Es sei keine leichte, aber eine notwendige Entscheidung gewesen, um das Ziel - Marktführer im Bereich Story-getriebene Casual Games - zu erreichen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen