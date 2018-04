Womenize! auf zwei Tage ausgebaut

Organisiert vom Booster Space und gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg findet auch 2018 wieder im Rahmen der gamesweekberlin das Event Womenize! Games and Tech statt. Anders als im Vorjahr sind jedoch diesmal zwei Tage eingeplant. Die Verlängerung ist sowohl dem umfangreichen Programm hochkarätiger Sprecherinnen, als auch dem umfassenden Workshop-Programm geschuldet.Zu den bestätigten Sprecherinnen zählen unter anderem Kate Edwards, CEO von Geogrify und langjährige Geschäftsführerin der IGDA, Linda Kruse, CEO und Game Designerin von The Good Evil sowie stellvertretende Vorstandsvorsitzende des game Verbands, und Mona Murs, Sängerin, Komponistin und Musikproduzentin. Darüber hinaus kommen die New Yorker Software Ingenieurin und Autorin Sophia Ciocca, die derzeit die Software für den Newsroom der New York Times aufbaut, die türkische Game-Produzentin Simay Dinc, Gründerin von Women in Games Turkey, und Anya Combs, Games Outreach Lead bei Kickstarter.Die Womenize! findet am 24. und 25. April im Säälchen Berlin statt und steht Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedweden Geschlechts offen.

