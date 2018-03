Wolfsburg startet eSport-Nachwuchsprogramm

Der VfL Wolfburg sucht aufstrebende junge eSport-Talente. Zusammen mit Wolfsburgs eSport-Sponsor CosmosDirekt gründet der Erstligist die Wolves E-Academy, ein Nachwuchsförderprogramm für "FIFA"-Spieler zwischen 14 und 24 Jahren. Wer einen der begehrten Plätze in der E-Academy erhält, soll durch ein Scouting-Turnier ermittelt werden. Interessiert eSportler können sich ab sofort für zwei Online-Qualifikationsrunden am 4. und 22. April sowie einer Offline-Runde am 2. Mai anmelden. Die besten vier Spieler der drei Vorentscheide werden dann nach Wolfsburg zum Finale-Turnier vom 25. bis zum 27. Mai eingeladen und erhalten die Möglichkeit sich einen Platz in der E-Academy zu sichern. Die Turniere und das Auswahlverfahren werden außerdem von einer YouTube-Webserie begleitet, die vom VfL Wolfsburg produziert wird."Gemeinsam mit CosmosDirekt als starkem Partner an unserer Seite können wir ein in dieser Form bisher einzigartiges Nachwuchskonzept präsentieren", sagt VfL-Geschäftsführer Dr. Tim Schumacher. "Zudem untermauert der VfL Wolfsburg seine Vorreiter-Rolle auf dem virtuellen Grün und gibt jungen Talenten die Chance, ihre Leidenschaft für die Fußballsimulation FIFA gemeinsam mit den Wölfen zu leben."

Quelle: GamesMarkt.de

