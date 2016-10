Wlaschiha wird für "Battlefield 1" zu Lawrence von Arabien

Der Schauspieler Tom Wlaschiha übernimmt die deutsche Sprecherrolle von Lawrence von Arabien in der Singleplayer-Kampagne von " Battlefield 1 ". Der gebürtige Dresdner wurde vor allem durch seine Rolle als Jaqen H'ghar in der Serie " Game of Thrones " bekannt. Erfahrung als Synchronsprecher sammelte er zuletzt im 3D-Animationsfilm " Arlo & Spot ".In Electronic Arts ' Shooter synchronisiert Wlaschiha die historische Figur des Lawrence von Arabien im Ersten Weltkrieg, der als Geheimagent arabische Rebellen im Widerstand gegen das Osmanische Reich kommandiert."Lawrence von Arabien ist eine unglaublich vielseitige Figur, die nicht zuletzt auch auf der Kinoleinwand Geschichte geschrieben hat", erklärt Tom Wlaschiha. "Ich freue mich sehr, diesem starken Charakter in 'Battlefield 1' Leben einzuhauchen. Seine Erlebnisse bieten alles, was ein aufregendes Abenteuer auszeichnet, und verdienen die Aufmerksamkeit einer neuen Generation."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen