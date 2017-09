Wirtschaftsministerium organsiert Geschäftsanbahnungsreisen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) richtet in diesem Herbst zwei Geschäftsanbahnungsreisen für deutsche Unternehmen aus der Gamesbranche an. Vom 5. bis 10. Oktober geht es nach Polen. Zwischen dem 27. November und 1. Dezember reist eine Delegation nach Schweden und Finnland.In beiden Reisen steht Treffen mit lokalen Entwicklern, Studiobesuche vor Ort sowie die Teilnahme von Konferenzen und Messen auf dem Programm. Der BIU tritt als Berater und Fachpartner für die Organisation der Reise auf, die sich vorrangig an kleine und mittelständische Unternehmen mit Geschäftsbetrieb in Deutschland richtet. In Ausnahmefällen ist die Teilnahme aber auch für Selbstständige und Mitarbeiter größer Firmen möglich. Die Größe der Reisegruppe ist in beiden Fällen auf zwölf Teilnehmer begrenzt.Die Teilnahme kostet zwischen 500 und 1000 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist zwingend bei der durchführenden Agentur APH International bis zum 5. September erforderlich.>> Polen (5. - 10. Oktober 2017): games-polen.ahp-international.de >> Schweden/Finnland (27. November - 1. Dezember 2017): games-schweden-finnland.ahp-international.de

Quelle: GamesMarkt.de

