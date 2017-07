Wired und TakeThis starten "Mental Health"-Kampagne

Wired spendet einen Teil der Einnahmen aus "The Town of Light" für die Initiative

In Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Stiftung TakeThis startet Entwickler Wired Productions eine "Mental Health"-Kampagne, die sich mit den Problemen von psychischen Störungen auseinander setzt. Die Kampagne soll ein Jahr andauern und die Menschen für das Thema psychischer Störungen sensibilisieren und den Umgang mit Betroffenen verbessern. Wired bietet dafür selbst finanzielle Unterstützung an und spendet einen Teil seiner Einnahmen aus dem Spiel "The Town of Light" für die Initiative. Welche weiteren Maßnahmen für die Kampagne geplant sind, will der Entwickler bald bekannt geben."Auch wenn die Probleme psychischer Gesundheit langsam offener diskutiert werden, sind wir noch lange nicht soweit, dass sich die Öffentlichkeit des Themas wirklich bewusst ist", sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. "Unser Ziel für das nächste Jahr ist es, Partnern wie TakeThis, Inc. die finanzielle Unterstützung zu ermöglichen, die sie benötigen. Dies gilt auch für andere lokale, nationale und internationale Stiftungen. Die Gaming-Community ist eine sehr empathische und wir freuen uns über ihre Unterstützung. Gemeinsam wollen wir denjenigen Hilfe anbieten, die es am dringendsten nötig haben.""Das Stigma rund um die Diskussion psychischer Gesundheit existiert. Zu sehen, wie Unternehmen wie Wired Productions in unserer Gaming-Community ein positives Zeichen setzen, um sicherzugehen, dass Betroffene sich sicher fühlen können, diese Themen zu diskutieren - und dass sie sie diskutieren sollen - ist ein Riesengewinn", fügt Shannon Gerritzen, Executive Director bei TakeThis hinzu. "Wir fühlen uns geehrt, für diese Initiative mit Wired zusammenarbeiten zu dürfen. Wir sagen den Menschen ständig, dass es ok ist zu sagen: 'Heute fühle ich mich nicht gut'. Diese Aktion hilft uns dabei, diese Botschaft zu verstärken und wir sind sehr dankbar für diese Plattform."

