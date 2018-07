"Wir benötigen funktionierende Regelungen"

Großansicht Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Jens Oellermann Fotografie) Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Jens Oellermann Fotografie)

Kulturstaatsministerin Monika Grütters bedauert den Entschluss des EU-Parlaments, den Trilog-Verhandlungen zur Urheberrechtsreform vorerst einen Riegel vorzuschieben. Gestern hatte sich das Plenum des Europäischen Parlaments mit dem Richtlinienvorschlag zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt beschäftigt. Am 20. Juni hatte der Rechtsausschuss für die Aufnahme der Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Kommission, EU-Rat und dem Europäischen Parlament votiert, doch schon in den Tagen vor der gestrigen Entscheidung hatte sich abgezeichnet, dass das Parlament seinem Ausschuss in dieser kontrovers diskutierten Frage nicht folgen würde.Ein historisch breites Bündnis von Verbänden und Unternehmen der Kreativbranche hatte die Parlamentarier zuvor vergeblich dazu aufgerufen, dem Vorschlag des Rechtsausschusses zu folgen, während die Internetgiganten ihrerseits mit massiver Lobbyarbeit dagegen gehalten hatten. Die weitere Entwicklung ist nun offen, zunächst wird sich das Parlament selbst weiter mit dem Thema befassen.Dazu Monika Grütters: "Die weitere Anpassung des EU-Urheberrechts an die Herausforderungen der digitalen Welt ist überfällig und wird sich nun leider weiter verzögern. Professionelles kreatives Schaffen muss sich auch im Zeitalter des Internets und im digitalen Umfeld lohnen. Dies ist die Grundlage für die kulturelle und journalistische Vielfalt in Europa. Hierfür benötigen wir belastbare und funktionierende Regelungen."

Quelle: Blickpunkt:Film

